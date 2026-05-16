Dois motociclistas morrem em acidentes registrados em menos de 24 horas em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/05/2026 às 09h45

Dois acidentes fatais envolvendo motociclistas foram registrados em um intervalo inferior a 24 horas em Porto Velho, resultando na morte de dois homens na zona Leste da capital. As ocorrências aconteceram entre a tarde de sexta-feira (15) e a manhã deste sábado (16), mobilizando equipes de resgate e policiamento de trânsito.

O caso mais recente ocorreu por volta das 5h deste sábado (16), na avenida Mamoré, no sentido da BR-364 para a avenida Rio de Janeiro, em frente a um motel. O cabeleireiro Alexandre Balarez Zamian, de 30 anos, conduzia uma motocicleta Mottu Sport 110I quando perdeu o controle da direção e caiu sobre a pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo levantamento realizado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito, Alexandre não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta, que estava com a documentação regularizada, foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Horas antes, na tarde de sexta-feira (15), outro acidente grave havia sido registrado na avenida Alexandre Guimarães, bairro Lagoinha. A vítima foi identificada como Matheus Nunes, de 24 anos, que pilotava uma motocicleta Honda CB 600F Hornet no sentido Centro/bairro.

Durante o trajeto, o motociclista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu um veículo Fiat Strada que estava estacionado. Em seguida, tanto o piloto quanto a motocicleta foram arremessados contra uma lixeira de ferro instalada em frente a uma residência. Com a violência da colisão, a moto ficou destruída e chegou a se partir.

Matheus sofreu múltiplos ferimentos e precisou ser intubado ainda dentro da ambulância de resgate. Em estado considerado gravíssimo, ele foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, onde morreu horas depois em decorrência dos ferimentos.

Os dois acidentes ocorreram em diferentes pontos da zona Leste de Porto Velho e resultaram em mortes de motociclistas em menos de um dia.