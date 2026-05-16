Polícia Militar prende quatro envolvidos em tráfico de drogas na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 16/05/2026 às 10h00

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro envolvidos em tráfico de drogas na zona leste de Porto Velho. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Mariana, onde três adultos foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em uma área de baixada.

Segundo a ocorrência, equipes do 5º BPM, setor 14, sob comando do sargento Givaldo, receberam informações do Núcleo de Inteligência indicando que um barraco improvisado estaria sendo usado como ponto de tráfico de drogas. No local, os policiais flagraram suspeitos tentando fugir ao perceber a chegada da guarnição.

Durante a abordagem, os militares encontraram uma bolsa com 85 invólucros de substância semelhante à cocaína, 16 porções de maconha e dinheiro em espécie. O material apreendido reforçou a suspeita de atuação contínua no tráfico de drogas na região.

Ainda nas diligências, outra bolsa foi localizada com materiais usados para embalo de entorpecentes, além de sementes com aparência de maconha. Também foram apreendidos objetos como bicicleta, relógio e cordão de prata sem procedência comprovada.

Os envolvidos, uma mulher de 36 anos, um homem de 37 anos e outro de 29 anos, além do adolescente, foram encaminhados à Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Militar, todos confirmaram que o local era utilizado para o tráfico de drogas, e permaneceram à disposição da Justiça.