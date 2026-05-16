Israel e EUA preparam ataques; Irã segue relutante

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 16/05/2026 às 10h09

Israel e o Líbano concordaram, nesta sexta-feira, em prorrogar o cessar-fogo por mais 45 dias após dois dias de negociações “altamente produtivas” mediadas pelos Estados Unidos, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Pigott afirmou que o departamento retomará as negociações pela “via política” nos dias 2 e 3 de junho, enquanto uma “via de segurança” será iniciada no Pentágono em 29 de maio, com delegações militares israelenses e libanesas.

Apesar disso, neste sábado surgiram informações de que os Estados Unidos e Israel estão realizando preparativos mais intensos para novos ataques contra o Irã.

Irã “relutante quanto às verdadeiras intenções dos norte-americanos”

O Irã afirmou que a falta de confiança é o maior obstáculo nas negociações para encerrar a guerra com os Estados Unidos, dizendo, na sexta-feira, que Teerã estaria aberto a ajuda diplomática para aliviar as tensões.

Em declarações a jornalistas em Nova Délhi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que mensagens contraditórias fazem com que Teerã fique “relutante quanto às verdadeiras intenções dos norte-americanos”.

“Temos dúvidas sobre a seriedade deles”, declarou Araghchi, acrescentando que as negociações avançariam se Washington estivesse preparado para um “acordo justo e equilibrado”.

EUA e Israel “preparam novos ataques contra o Irã”

Os Estados Unidos e Israel estão realizando preparativos para novos e mais intensos ataques contra o Irã, informou o jornal The New York Times.

Uma das opções inclui, supostamente, o envio de tropas terrestres com o objetivo de recuperar material nuclear enterrado sob os escombros, segundo autoridades norte-americanas. Porém, outras fontes afirmam que uma operação desse tipo exigiria milhares de militares de apoio para criar um perímetro de segurança em torno da área de operações.

Dois representantes do Oriente Médio afirmaram que os dois países pretendem estar prontos já na próxima semana.