Porta-voz anuncia data da visita de Putin à China

Por G1

Publicada em 16/05/2026 às 10h05

O presidente russo Vladimir Putin deve visitar a China nos dias 19 e 20 de maio, anunciou o porta-voz do Kremlin neste sábado (16).

Putin e o presidente da China, Xi Jinping, discutirão as relações bilaterais e trocarão opiniões sobre questões internacionais e regionais importantes, afirmou o Kremlin em comunicado.

A notícia é divulgada um dia após o encerramento da viagem de Donald Trump à China, onde uma comitiva de empresários norte-americanos se reuniu com seus pares chineses.

Os líderes da China e Estados Unidos voltaram a falar em cooperação e em fortalecer as relações entre China e Estados Unidos, mas não anunciaram nenhum acordo significativo para resolver impasses comerciais ou em outras áreas.

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Trump encerra visita à China sem acordo significativo para resolver impasses com Xi Jinping

Durante a visita, Xi Jinping teria citado o presidente russo durante a visita ao jardim da residência oficial do presidente chinês. Putin é um dos poucos líderes que já foram convidados a circular pelo jardim em visitas oficiais.

“Outros signatários de outros países, presidentes ou primeiros-ministros, ele traz aqui também?", Trump teria perguntado.

“Muito poucos. A gente não faz eventos diplomáticos aqui. E mesmo assim é muito raro. Por exemplo: Putin”, teria respondido Xi.

A menção ao nome do presidente russo, Vladimir Putin, serviu para enfatizar a relação dos chineses com os russos. Mas já estiveram no jardim de Zhongnanhai outros três presidentes americanos: Richard Nixon - em 1972, quando encontrou Mao Tsé-Tung e abriu a relação diplomática entre os dois países -; George W. Bush, em 2002; e Barack Obama, em 2014. Xi mencionou que o convite a Trump é uma retribuição pela acolhida em Mar-a-Lago, na Flórida, em 2017.

Dentro do complexo, Xi Jinping disse que eles estabeleceram uma nova relação entre Estados Unidos e China.