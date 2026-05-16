PM apreende entorpecentes, armas e conduz suspeitos dorante operação

Por PM/RO

Publicada em 16/05/2026 às 09h15

Na manhã desta sexta-feira, 15, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do 2º BPM, durante a operação integrada de policiamento preventivo e repressivo “Brasil Contra o Crime Organizado”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou a apreensão de drogas, armas de fogo, munições e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes em Ouro Preto do Oeste.

Durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim Aeroporto, uma guarnição visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receber ordem legal de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade, percorrendo diversas vias da cidade e realizando manobras perigosas que colocaram em risco pedestres, motoristas e a própria equipe policial, inclusive transitando pelo bosque municipal.

Em razão do intenso fluxo de veículos e pessoas nas vias percorridas, e visando preservar a segurança coletiva, a equipe optou por interromper o acompanhamento tático. Contudo, ao retornar ao local inicialmente observado, os policiais visualizaram um homem saindo correndo de uma residência e tentando se esconder em outro imóvel do mesmo quintal.

Diante da fundada suspeita, foi realizado acompanhamento e abordagem. Durante a entrevista, o indivíduo retirou espontaneamente de dentro de uma fronha um invólucro contendo aproximadamente 28 gramas de substância análoga à maconha. Diante das circunstâncias e de informações recebidas, foram realizadas buscas no imóvel.

Durante as diligências, os policiais localizaram mais porções de substâncias aparentando ser maconha, cocaína, crack e uma droga sintética semelhante ao “êxtase”, além de embalagens utilizadas para fracionamento de entorpecentes e uma balança de precisão.

Na residência também foram apreendidas uma pistola calibre .22, uma arma artesanal tipo garrucha calibre .38 e munições intactas de calibres .38 e .357.

Todo o material foi apreendido, incluindo uma motocicleta apontada em denúncias como possível meio utilizado para entrega de drogas na modalidade delivery, sendo encaminhado para os procedimentos cabíveis. A ação reforça a importância do policiamento ostensivo e do trabalho integrado no enfrentamento ao crime organizado e tráfico de drogas.