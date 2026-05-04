Pelo menos 5 mortos e 11 feridos em novos ataques israelenses no Líbano

Por Notícias ao minuto

Publicada em 04/05/2026 às 10h51

Um ataque aéreo contra a cidade de Al Maalia, ao sul de Tiro, matou dois trabalhadores sírios e um egípcio. Já em Haris, em Nabatieh, uma pessoa morreu quando um projétil atingiu sua moto, segundo as mesmas fontes.

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde informou, em comunicado, que “um ataque israelense contra a cidade de Arab Salim, em Nabatieh, deixou um morto e três feridos, incluindo uma criança”.

Também foi informado que cinco pessoas ficaram feridas em ataques semelhantes contra a cidade de Srifa, em Tiro, incluindo quatro paramédicos da Autoridade de Saúde, atingidos em um ataque próximo ao centro de saúde.

A agência oficial de notícias libanesa, NNA, relatou que outras três pessoas ficaram feridas em um ataque contra Safad al-Batikh, também em Nabatieh, e informou sobre bombardeios e demolições em várias outras cidades do sul do Líbano.

Essas mortes se somam às mais de 2.600 causadas pela ofensiva militar israelense no país mediterrâneo nos últimos dois meses.

Israel intensificou os ataques contra o que afirma serem infraestruturas do grupo xiita libanês Hezbollah em várias cidades do Líbano desde que o grupo começou a lançar projéteis contra Israel no início de março, em apoio ao Irã em sua guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Esses bombardeios e a ofensiva terrestre do exército israelense se intensificaram apesar do cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 17 de abril, com o objetivo de avançar nas negociações de paz entre os dois países.