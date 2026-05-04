Palmeiras e Flamengo empatam; Corinthians entra no Z-4; Tabelinha Rondoniense

Por João Rafael Costa

Publicada em 04/05/2026 às 08h10

Brasileirão Série A: Resultados, Z-4 e Clássicos. Tabelinha Rondoniense: Série D e Copa Verde pode dar vaga na Sul-Americana.

Galo vence clássico, Palmeiras e Flamengo empatam e Corinthians entra no Z-4, após derrota para o Mirassol.

Brasileirão - A 14ª rodada pegou fogo! No clássico mineiro. O Atlético-MG brilhou e venceu o Cruzeiro por 3 a 1, subindo para a 11ª posição. Já no Allianz Parque, o líder Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Santos, após ter um gol anulado pelo VAR no fim.

Outros destaques foram a goleada do Vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba e a virada heroica do Remo contra o Botafogo no Rio. Athletico-PR e Grêmio não saíram do zero, mantendo o equilíbrio no G-5.

Domingo

Pura emoção em Bragança Paulista. São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em um duelo direto pelo G-4. Artur abriu o placar com um golaço, Luciano Juba empatou, e Ferreira recolocou o time paulista na frente. No apagar das luzes, aos 51 minutos, Erick aproveitou o bate-rebate para selar o empate.

O ponto negativo foi a saída de Lucas Moura, que retornava de lesão e voltou a sentir dores, após apenas 20 minutos. Com o resultado, o São Paulo segue em 4º e o Bahia em 6º no Brasileirão.

O fechamento da 14ª rodada do Brasileirão foi puro teste para cardíaco. No Maracanã, o Vasco arrancou um 2 a 2 heroico contra o Flamengo aos 51 minutos.

No Beira-Rio, o Inter bateu o Fluminense por 2 a 0 e respirou na tabela. A grande zebra foi a derrota do Corinthians para o Mirassol por 2 a 1, resultado que colocou o Timão na zona de rebaixamento e quebrou a série invicta de Fernando Diniz.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho e Guaporé empatam na Série D; Copa Verde projeta vaga em novo torneio internacional da Conmebol.

Série D - Fim de semana de empates para os times de Rondônia na Série D. O Porto Velho buscou o 1 a 1 contra o Independência no Acre, com gol de Yan, após os donos da casa perderem um pênalti no fim. A Locomotiva segue em 3º lugar com 7 pontos.

Já o Guaporé viveu um jogo frenético: 3 a 3 contra o Galvez. Apesar de manter a invencibilidade, o time de Rolim de Moura perdeu a liderança para o Araguaína no saldo de gols. No próximo sábado (9), os confrontos se repetem com mando rondoniense.

Novidade - A Copa Verde está prestes a ganhar um peso de ouro. Segundo Ronei Freitas, coordenador do torneio, há negociações avançadas com a Conmebol para criar uma competição internacional com clubes de países da região amazônica.

Se oficializado, o campeão da Copa Verde de 2026 garantirá vaga direta no novo torneio. A iniciativa visa valorizar o futebol fora dos grandes centros e aumentar a visibilidade das equipes do Norte e Centro-Oeste, resgatando o prestígio internacional da competição.