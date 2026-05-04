Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 04/05/2026 às 09h39

Ocorrências na rede elétrica por raios, chuvas e ventos crescem em Rondônia, aponta Energisa

Chuvas intensas, ventos fortes e descargas atmosféricas estão entre os principais fatores que impactam o fornecimento de energia no estado

Dados da Energisa indicam que as ocorrências na rede elétrica, provocadas por eventos climáticos, aumentaram em Rondônia. Em 2025, foram registrados mais de 34 mil casos relacionados a chuvas, ventos e descargas atmosféricas, contra 31 mil em 2024, um crescimento de cerca de 10% a mais em um ano.

O avanço desses números evidencia que o clima tem exercido pressão crescente sobre a rede elétrica, exigindo uma atuação cada vez mais ágil e estruturada para reduzir os impactos no fornecimento de energia aos rondonienses.

Eventos climáticos pressionam o sistema elétrico

Entre os principais fatores que contribuem para as interrupções estão as descargas atmosféricas (raios), que podem provocar desligamentos e danificar equipamentos, além de ventanias intensas, responsáveis por quedas de postes, árvores e lançamento de objetos sobre a rede.

Esses eventos, geralmente acompanhados de chuvas e fortes rajadas de vento, tornam o trabalho das equipes ainda mais desafiador. Em Rondônia, cerca de 80% das estruturas da rede de distribuição de energia estão localizadas em áreas rurais, muitas delas com acesso por estradas não pavimentadas. Durante períodos chuvosos, essas vias podem apresentar atoleiros, buracos e alagamentos, dificultando o deslocamento das equipes para atendimento das ocorrências.

Para enfrentar esse cenário, a Energisa Rondônia mantém uma operação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, com base em um Plano de Contingência estruturado. O trabalho começa antes mesmo dos eventos climáticos, com monitoramento em tempo real e preparação das equipes. Durante as ocorrências, diferentes áreas atuam de forma integrada para garantir respostas rápidas e seguras, com mobilização de recursos conforme a necessidade.

“O aumento das ocorrências climáticas exige uma atuação cada vez mais estratégica e preventiva. Trabalhamos com monitoramento constante e equipes preparadas para agir com rapidez, sempre priorizando a segurança e a qualidade do fornecimento de energia para a população”, destaca Tiago Duarte, coordenador de planejamento e qualidade da Energisa Rondônia.

Segurança: como se proteger durante tempestades

Em situações de chuva intensa, ventos fortes e raios, a população deve adotar cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica:

Evite se abrigar ou estacionar veículos próximos a árvores e postes de energia;

Não toque em fios caídos ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

Durante tempestades com raios, evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Mantenha distância de áreas alagadas onde possa haver risco de contato com energia elétrica;

Em caso de ocorrências, acione imediatamente os canais oficiais.

A concessionária reforça que, em casos de falta de energia, cabos rompidos ou objetos em contato com a rede elétrica, a população jamais deve se aproximar nem tentar removê-los. A orientação é entrar em contato com a Energisa pelo 0800 647 0120. Em emergências, acionar o corpo de bombeiros, pelo 193.