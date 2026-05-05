O TEMPO E A TEMPERATURA: terça-feira (5) com pancadas de chuva no Norte

Por Marquezan Araújo

Publicada em 05/05/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (5), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Pará.

O Tocantins continua apresentando o tempo firme, com muitas nuvens, mas sem chuva para a maior parte do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Palmas. A máxima pode chegar até 36°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

A previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (5), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Pará.

O Tocantins continua apresentando o tempo firme, com muitas nuvens, mas sem chuva para a maior parte do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Palmas. A máxima pode chegar até 36°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).