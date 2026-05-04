O TEMPO E A TEMPERATURA: segunda-feira (4) chuvosa no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 04/05/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta segunda-feira (4), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva em no Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Pará. O mesmo acontece nas mesorregiões de Madeira-Guaporé, em Rondônia e microrregiões tocantinenses de Bico do Papagaio, Araguaina e Miracema do Tocantins.

Nas demais regiões do Tocantins e Rondônia, o tempo segue firme.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).