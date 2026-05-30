O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (30) com chuvas em grande parte do Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 30/05/2026 às 08h00

A Região Norte terá este sábado (30) marcada por tempo instável, com previsão de chuvas fortes e calor intenso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

O extremo norte da região concentra as maiores instabilidades, com chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia no norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá.

Já em Tocantins, predomínio de tempo seco, ensolarado e muito quente.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Palmas. A máxima pode chegar a 33°C em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).