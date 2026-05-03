O TEMPO E A TEMPERATURA: chuvas fortes continuam no Norte neste domingo (3)

Por Sophia Stein

Publicada em 03/05/2026 às 09h30

A previsão do tempo para a Região Norte neste domingo (3), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva em estados como Roraima, Amapá e Acre, a porção central e norte do Amazonas, norte e nordeste do Pará.

No sul do Amazonas e na faixa que atravessa o centro-sul do Pará, a previsão é de chuvas isoladas. Tocantins e o sudeste do Pará apresentam tempo firme, com predomínio de muitas nuvens e chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).