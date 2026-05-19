Na pauta, projeto do Deputado Lúcio Mosquini poderá suspender embargos ambientais

Por assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 07h50

A Câmara dos Deputados deve votar ainda esta semana o Projeto de Lei 2564/25, de autoria do deputado federal Lúcio Mosquini, uma proposta que vem sendo vista por produtores rurais como um importante avanço na defesa do direito à ampla defesa e da segurança jurídica no campo.

O projeto de Mosquini propõe que propriedades rurais e empreendimentos não possam ser embargados automaticamente apenas com base em imagens de satélite, sem antes garantir notificação e oportunidade de defesa ao produtor. A medida busca corrigir situações que, segundo representantes do setor produtivo, têm causado prejuízos e insegurança para milhares de famílias que vivem do campo.

Lúcio Mosquini tem defendido que a preservação ambiental deve caminhar junto com justiça e equilíbrio. Para Mosquini, o produtor rural brasileiro não pode ser tratado como criminoso sem que exista uma apuração adequada dos fatos.

A proposta apresentada por Mosquini também determina que os órgãos ambientais priorizem ações preventivas e orientativas antes da aplicação de medidas mais severas. O objetivo é garantir responsabilidade ambiental sem comprometer a produção, os empregos e a economia dos municípios que dependem diretamente do agronegócio.

Nos bastidores de Brasília, o projeto de Mosquini vem recebendo apoio de parlamentares ligados ao setor produtivo, cooperativas e lideranças rurais de várias regiões do país. Muitos defendem que a iniciativa representa um passo importante para evitar injustiças causadas por interpretações automáticas feitas exclusivamente por sistemas de monitoramento remoto.

Lúcio Mosquini tem se destacado como uma das principais vozes na defesa do produtor rural dentro da Câmara dos Deputados. Ao longo do mandato, Mosquini vem reforçando a necessidade de equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, defendendo medidas que tragam segurança para quem produz e gera empregos no Brasil.

A expectativa é de que a votação desta semana tenha grande repercussão nacional, especialmente entre produtores rurais e setores ligados ao agronegócio, que acompanham com atenção a tramitação do projeto de Mosquini.