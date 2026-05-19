Colisão frontal na BR-364 deixa uma vítima fatal e três feridos

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 19/05/2026 às 08h40

Um grave acidente de trânsito registrado na BR-364, entre os municípios de Vilhena e Chupinguaia, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na tarde desta segunda-feira,, 18 de maio de 2026.

A colisão frontal aconteceu nas proximidades do km 103 da rodovia, na região conhecida como Guaporé, envolvendo um veículo Chevrolet Classic e uma Fiat Toro.

Com o forte impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens, mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros Militares, caminhão ABTS (Auto Bomba Tanque e Salvamento) com aparelho desencercerizador e ambulâncias da Nova 364 foram rapidamente enviadas ao local para realizar o desencarceramento das vítimas e prestar os primeiros atendimentos. Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Outras três vítimas foram socorridas pela equipe da concessionária Nova 364 e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena para avaliação médica e tratamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)realizou o isolamento da área para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica deVilhena (POLITEC), que irá apurar as circunstâncias da colisão.

Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima fatal foi removido pela funerária Dom Bosco. O caso deverá ser registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.