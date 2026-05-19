Irã apresenta nova proposta de paz aos EUA e exige fim de sanções, retirada militar e reparações de guerra

Por CNN BRASIL

Publicada em 19/05/2026 às 09h04

A mais recente proposta de paz de Teerã aos Estados Unidos envolve o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, a retirada das forças americanas de áreas próximas ao Irã e reparações pelos danos causados ​​pela guerra, informou a mídia estatal iraniana nesta terça-feira (19).

Nos primeiros comentários sobre a proposta, o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, disse que Teerã também buscava o fim das sanções, a liberação de fundos congelados e o fim do bloqueio marítimo dos EUA ao país, de acordo com a agência de notícias IRNA.

Os termos descritos nos relatórios iranianos pareciam pouco alterados em relação à oferta anterior do Irã, que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou na semana passada como "lixo".

Trump afirmou na segunda-feira (18) que havia suspendido a retomada planejada dos ataques ao Irã depois que Teerã enviou uma nova proposta de paz a Washington, e que agora havia uma "chance muito boa" de se chegar a um acordo que limitasse o programa nuclear iraniano.

A Reuters não conseguiu determinar se haviam sido feitos preparativos para ataques que marcariam uma retomada da guerra iniciada por Trump no final de fevereiro.

Pressionado a chegar a um acordo que reabrisse o Estreito de Ormuz – uma rota de abastecimento fundamental para o fornecimento global de petróleo e outras commodities – Trump já havia expressado esperança de que um acordo estivesse próximo para pôr fim ao conflito e, da mesma forma, ameaçou com ataques pesados ​​ao Irã caso Teerã não chegasse a um acordo.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que os líderes do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos pediram que ele adiasse o ataque porque "um acordo será feito, o qual será muito aceitável para os Estados Unidos da América, bem como para todos os países do Oriente Médio e de outras regiões".

Em declarações à imprensa na segunda-feira (18), ele afirmou que os Estados Unidos ficariam satisfeitos se conseguissem chegar a um acordo com o Irã que impedisse Teerã de obter uma arma nuclear.

"Parece haver uma boa chance de que eles consigam chegar a um acordo. Se pudermos fazer isso sem bombardeá-los impiedosamente, ficarei muito feliz", disse Trump aos repórteres.

Uma fonte paquistanesa confirmou que Islamabad, que tem transmitido mensagens entre as partes desde que sediou a única rodada de negociações de paz no mês passado, compartilhou a proposta iraniana com Washington.

As equipes "continuam mudando suas regras do jogo", disse a fonte paquistanesa, acrescentando: "Não temos muito tempo".

Embora nenhuma das partes tenha divulgado publicamente quaisquer concessões nas negociações que estão paralisadas há um mês, um alto funcionário iraniano sugeriu na segunda-feira que Washington pode estar suavizando algumas de suas exigências.

A fonte afirmou que os EUA concordaram em liberar um quarto dos fundos iranianos congelados — totalizando dezenas de bilhões de dólares — mantidos em bancos estrangeiros. O Irã exige a liberação de todos os ativos.

E a fonte disse que Washington demonstrou maior flexibilidade ao concordar em permitir que o Irã continuasse algumas atividades nucleares pacíficas sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica.

Os Estados Unidos não confirmaram ter chegado a um acordo sobre qualquer ponto das negociações.

Um funcionário americano, falando sob condição de anonimato, negou uma reportagem da agência de notícias iraniana Tasnim de que Washington teria concordado em suspender as sanções petrolíferas contra o Irã enquanto as negociações estivessem em andamento.

Os bombardeios conjuntos entre EUA e Israel mataram milhares de pessoas no Irã antes de serem suspensos por um cessar-fogo no início de abril.

Israel matou milhares de pessoas e expulsou centenas de milhares de suas casas no Líbano, país que invadiu em perseguição ao grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã. Os ataques iranianos contra Israel e os países vizinhos do Golfo Pérsico já causaram dezenas de mortes.

O cessar-fogo com o Irã tem se mantido em grande parte, embora drones tenham sido lançados recentemente do Iraque em direção a países do Golfo, incluindo Arábia Saudita e Kuwait, aparentemente pelo Irã e seus aliados.

Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disseram que iniciaram a guerra para conter o apoio do Irã às milícias regionais, desmantelar seu programa nuclear, destruir sua capacidade de produção de mísseis e criar condições para que os iranianos derrubassem seus governantes.

Mas a guerra ainda não privou o Irã de seu estoque de urânio enriquecido quase pronto para uso em armas, nem de sua capacidade de ameaçar os países vizinhos com mísseis, drones e milícias aliadas.

A liderança clerical da República Islâmica, que enfrentou uma revolta popular no início do ano, resistiu ao ataque da superpotência sem demonstrar qualquer sinal de oposição organizada.