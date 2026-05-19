Mudanças implementadas - Sistemma amplia frequência da coleta noturna em bairros de Porto Velho

Por assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 08h20

A Sistemma Serviços Urbanos realizou, na última semana, ajustes operacionais na coleta noturna de resíduos sólidos em Porto Velho, ampliando a frequência do serviço em alguns setores da capital. As mudanças fazem parte do processo contínuo de monitoramento das rotas e adequação da operação conforme a demanda identificada nas regiões atendidas.

Com a atualização do cronograma, trechos do Setor Pedrinhas, algumas ruas da região Central e pontos do Setor Liberdade, que anteriormente contavam com coleta em dias alternados, passaram a receber atendimento diário no período noturno.

De acordo com a empresa, a medida busca melhorar a eficiência da coleta, reduzir o acúmulo de resíduos e garantir maior agilidade no atendimento, especialmente em áreas com maior volume de descarte ou fluxo intenso de pessoas e atividades comerciais.

Desde o início da operação em Porto Velho, a Sistemma vem realizando acompanhamento constante das rotas por meio do monitoramento operacional e da análise técnica das equipes em campo, permitindo ajustes rápidos conforme a necessidade observada em cada localidade.

A empresa reforça ainda que segue trabalhando para aprimorar continuamente os serviços de limpeza urbana na capital, buscando oferecer uma operação mais eficiente, organizada e alinhada às necessidades da população.