Atlas/Bloomberg: Lula lidera corrida presidencial de 2026 com 47%; Flávio Bolsonaro aparece com 34,3%

Por Band

Publicada em 19/05/2026 às 08h58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento da divulgado nesta terça-feira (19). O petista desponta com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 34,3%. O levantamento também mostra que 1,4% votariam em branco ou nulo, e 1,9% não souberam responder. Todos os cenrários são correspondentes ao primeiro turno.

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, com uma amostra de 5.032 respondentes. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto percentual. O levantamento, feito após o vazamento dos áudios do Vorcaro, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

Segundo a Atlas/Bloomberg, em um cenário de primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 5,2% do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Já em outro cenário, o petista registra 47%, enquanto o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) soma 0,6%.

Em um segundo cenário, sem nenhum candidato da família Bolsonaro, Lula continuaria na liderança com 46,7% das intenções de voto. Na sequência aparecem Zema, com 17%, Caiado, com 13,8%, e Renan Santos (Missão), com 8%.

Em uma terceira projeção, Lula teria 47% das intenções de voto, contra 23,4% da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Zema aparece em terceiro lugar, seguido por Renan Santos, com 7,8%, e Caiado, com 6%.