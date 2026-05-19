Atlas/Bloomberg: Lula lidera corrida presidencial de 2026 com 47%; Flávio Bolsonaro aparece com 34,3%
Por Band
Publicada em 19/05/2026 às 08h58
Nos acompanhe pelo Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento da divulgado nesta terça-feira (19). O petista desponta com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 34,3%. O levantamento também mostra que 1,4% votariam em branco ou nulo, e 1,9% não souberam responder. Todos os cenrários são correspondentes ao primeiro turno.

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, com uma amostra de 5.032 respondentes. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto percentual. O levantamento, feito após o vazamento dos áudios do Vorcaro, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

Segundo a Atlas/Bloomberg, em um cenário de primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 5,2% do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Já em outro cenário, o petista registra 47%, enquanto o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) soma 0,6%.

Em um segundo cenário, sem nenhum candidato da família Bolsonaro, Lula continuaria na liderança com 46,7% das intenções de voto. Na sequência aparecem Zema, com 17%, Caiado, com 13,8%, e Renan Santos (Missão), com 8%.

Em uma terceira projeção, Lula teria 47% das intenções de voto, contra 23,4% da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Zema aparece em terceiro lugar, seguido por Renan Santos, com 7,8%, e Caiado, com 6%.

Lula Flávio Bolsonaro eleições 2026 pesquisa Atlas Bloomberg presidência da República intenção de voto TSE primeiro turno Michelle Bolsonaro Romeu Zema Ronaldo Caiado política brasileira Atlas Intelligence cenário eleitoral
Imprimir imprimir