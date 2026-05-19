Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: A linda mascote de Porto Velho

Por Professor Nazareno

Publicada em 19/05/2026 às 08h10

Porto Velho, a imunda e fedorenta capital de Roraima, ganhou, assim do nada, uma mascote para lhe representar. O atual prefeito da currutela fedida, Leonardo Barreto, escolheu sem fazer nenhum concurso, o boto-cor-de-rosa para ser a mascote da cidade-lixo, a pior dentre todas as 27 capitais do Brasil em IDH, saneamento básico e água tratada. Agora, o animado administrador quer que os azarados moradores escolham um nome para o infeliz animal. Existe tristeza maior, mesmo para um animal irracional, representar logo a capital nacional da sujeira? Coitados dos botos. Eles não mereciam desgraça maior. Além de já terem a má fama de estuprar as irmãs, filhas e outras parentes, agora o pobre animal vai ter que representar a sujeira e a imundície. Animal de destino sinistro, seria melhor para eles serem extintos para não ter que passar mais esta vergonha.

Discordo da escolha que o “prefeito tik tok” disse que fez. Como pagador de impostos há quase meio século desta imunda capital, entendo que ele patrocinou uma grande injustiça ao reino animal. Por que ele deixou de fora, por exemplo, os ratos e os urubus que infestam as ruas daquela área onde funcionava um antigo porto rampeado no rio Madeira doado pela Santo Antônio Energia e que hoje só resta um barranco íngreme, cheio de lodo e escorregadio? Além do mais, o boto-cor-de-rosa está quase extinto. O que tem de sobra, não só naquelas redondezas, mas na cidade inteira também, são ratos e urubus. Façamos justiça: a verdadeira mascote de Porto Velho tinha que ser um urubu ou qualquer uma das ratazanas já tão familiares que vemos ali a qualquer hora do dia. O Leonardo Barreto está há quase dois anos nesse cargo e já fez o quê por esta cidade?

Porto Velho sempre foi a latrina do Brasil. Pior: muitos dos políticos direitistas daqui nunca se preocuparam com limpeza, higiene, rede de esgotos, água tratada nem qualidade de vida. Todos os anos são eleitos e reeleitos e nada fazem pela melhoria do povo otário que os elege. Muitos deles querem é mandar expulsar todos os pobres da cidade. Um absurdo, pois agindo dessa maneira nazista não vai sobrar muita gente por aqui. Não sei o percentual, mas acredito que mais de noventa por cento da população de Porto Velho seja constituída só de pessoas pobres e miseráveis. E quase todos eles dependem dos programas sociais do governo como bolsa isso e bolsa aquilo. Mas como são influenciados pela direita e pela extrema-direita reacionária, sempre votam e elegem, em todas a as eleições, os candidatos mais reacionários que há. E Rondônia é só o “Mito”.

Leonardo Barreto está totalmente por fora em escolher um animal aquático para representar a cidade que ele administra. Porto Velho não é Veneza e nunca será. A não ser que ele tenha se lembrado das constantes e inacabadas alagações que se presenciam em toda época de chuvas por aqui. O eterno encontro das ruas Rio Madeira e Rio de Janeiro no bairro Nova Porto Velho é um bom exemplo. Ali é uma região onde só mesmo os botos sobrevivem. O próprio Barreto foi praticamente eleito em 2024 ao dançar, em pleno mês de outubro, em uma poça de lama na zona leste depois de uma forte chuva. Só que de lá para cá, a cidade continuou sendo alagada toda vez que chove. Nada foi feito. Só conversa fiada mesmo! Um só centímetro de rede de esgoto, uma casa a mais que foi contemplada com água tratada. Melhorou a mobilidade urbana? NADA! Absolutamente nada foi feito em benefício dos pagadores de impostos. E nem a coleta de lixo melhorou!

*Foi Professor em Porto Velho.

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