Ieda Chaves garante R$ 150 mil em implementos e calcário a produtores rurais em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 19/05/2026 às 08h00

Assentada no km 6 do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, a Associação dos Produtores Rurais da Linha Triângulo (Asprult) recebeu, no último sábado (16), R$ 150 mil em emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil). O recurso, viabilizado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), possibilitou a compra de implementos agrícolas, calcário e transporte para correção do solo e ganho de produtividade no campo.

Equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar (Foto: Larissa Bogo)

A ação contou com a presença do presidente da associação, Acir Raimundo Ramos, do vice-presidente Aderval Soares e de famílias contempladas (Foto: Larissa Bogo)

Segundo a parlamentar, o objetivo é garantir mais produtividade, qualidade da terra e melhores condições de trabalho para os produtores da região. “Esse investimento impacta diretamente a qualidade do solo, aumenta a produção e dá mais agilidade ao trabalho no campo com o maquinário. É isso que queremos para Rondônia: fortalecer quem produz e movimenta a economia do nosso estado”, destacou Ieda Chaves.

A ação contou com a presença do presidente da associação, Acir Raimundo Ramos, do vice-presidente Aderval Soares e de famílias contempladas.

Entre os equipamentos entregues estão grade niveladora, pulverizador e concha traseira para ordenha, além de insumos para correção do solo (Foto: Larissa Bogo)

De acordo com a associação, os recursos chegam em momento importante para os agricultores familiares da região. “Vai fazer diferença muito grande para nossa produção, tanto no leite quanto na agricultura. Antes trabalhávamos com muita dificuldade. Agora, com esses implementos e calcário, teremos mais renda e melhores condições para produzir”, afirmou o presidente.

Compromisso

Entre os equipamentos entregues estão grade niveladora, pulverizador e concha traseira para ordenha, além de insumos para correção do solo. “A correção do solo é fundamental para aumentar a produtividade e melhorar a renda do produtor rural. Esse recurso representa o compromisso com quem trabalha e produz no campo”, ressaltou Soares.

Calcário foi um dos insumos destinados para correção do solo

Balanço

Durante o evento, Ieda Chaves ressaltou que já destinou mais de R$ 8 milhões em investimentos ao setor produtivo em Rondônia, alcançando cerca de 15 municípios. A entrega reforça o apoio às associações rurais e ao desenvolvimento da agricultura familiar.

De acordo com a associação, os recursos chegam em momento importante para os agricultores familiares da região

Fotos: Larissa Bogo