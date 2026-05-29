Mais associações rurais são contempladas com energia solar com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 29/05/2026 às 13h40

A Associação dos Produtores Rurais União Capixaba, localizada na Linha 11, em Cacoal, também foi contemplada com energia solar, por meio de recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado. O material já foi entregue, restando agora a instalação das placas, que deverá ocorrer nos próximos dias. “Estamos aguardando apenas que a empresa fornecedora faça a montagem das placas”, disse o agricultor Senatilho Cheidegger dos Santos, presidente da entidade.

A expectativa é a de que a instalação das placas proporcione uma economia mensal, na conta de luz da associação, em torno de R$ 7 mil. Segundo Senatilho, além do material para a implantação da energia solar, Cirone Deiró apoiou a União Capixaba com a viabilização de recursos para a aquisição de um secador de café e de vários outros insumos. O produtor classifica o deputado como um político honesto e trabalhador. “Quando o deputado Cirone promete, ficamos tranquilos, porque sabemos que ele cumpre”, disse.

A Associação de Agricultores e Agricultoras Rurais e Desportiva Juventude, localizada na Linha 6, em Cacoal, foi a primeira beneficiada com a instalação de placas de energia solar, com o apoio do deputado Cirone. O presidente Wanderlei Knaack, disse que a entidade conta com o apoio do parlamentar, desde o início de seu primeiro mandato, tanto na agricultura, quanto no esporte. “Já fomos contemplados, pelas mãos do nosso deputado, com a energia solar, um micro trator roçador de grama, um torrador, um descascador e um secador de café”, informou.

Além da economia na conta de luz, a energia solar destaca-se por ser uma fonte limpa e renovável, um investimento considerado de alta durabilidade e de excelente retorno financeiro.