Luizinho Goebel viabiliza curso gratuito e participa da entrega de certificados em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 02/05/2026 às 08h50

O deputado estadual Luizinho Goebel viabilizou a realização do curso gratuito de Atendimento ao Público e Técnicas de Vendas e participou, na noite desta quinta-feira, 30 de abril, do encerramento da capacitação na Câmara Municipal de Vilhena, onde também acompanhou a entrega dos certificados aos participantes.

Promovido pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), o curso aconteceu entre os dias 28 e 30 de abril e reuniu participantes interessados em aprimorar conhecimentos voltados ao mercado de trabalho.

A capacitação teve como foco o desenvolvimento de habilidades práticas de atendimento, comunicação e vendas, áreas consideradas essenciais para quem busca qualificação profissional e novas oportunidades de emprego.

As aulas foram ministradas pelo professor Aldo Dias, responsável por conduzir os conteúdos durante os três dias de formação. A pedagoga Débora Fontana também acompanhou e auxiliou na organização das atividades.

A iniciativa foi viabilizada por meio de ação parlamentar de Luizinho Goebel, com apoio da assessora Joisse Martins e equipe do escritório regional em Vilhena.

Durante a cerimônia, o deputado agradeceu o empenho de sua equipe, da Escola do Legislativo, da pedagoga, do professor e da presidência da Câmara Municipal pela parceria na realização do treinamento.

Também participou da solenidade o presidente da Câmara, Dr. Celso Machado, que acompanhou a entrega dos certificados aos concluintes.

A iniciativa reforça a importância da qualificação profissional gratuita como ferramenta de inclusão, capacitação e geração de oportunidades para a população de Vilhena e região.