Livro sobre a luta dos 10 mil demitidos foi lançado no 16º Congresso do SINTERO e está disponível para download gratuito

Por SINTERO

Publicada em 04/05/2026 às 08h37

Na última quinta-feira (30), durante a programação do 16º Congresso do SINTERO, foi lançado oficialmente, em formato físico e digital, o livro 10.000 Demitidos – Luta, Reintegração e Transposição, obra que revisita uma das mais marcantes lutas da história dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público em Rondônia.



Acesse gratuitamente o e-book aqui.

Escrito por Hélio Vieira, Zênia Cernov e Adércio Dias, o livro resgata o processo de demissão em massa de cerca de dez mil servidores estaduais no ano 2000, além de toda a mobilização sindical, jurídica e política construída ao longo dos anos em defesa da categoria.

A publicação reúne relatos, documentos e registros históricos que ajudam a preservar a trajetória de resistência, organização e conquista de direitos protagonizada pelos servidores públicos e pelo SINTERO.

Durante o lançamento, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a importância de manter viva a memória das lutas que marcaram a trajetória da categoria.

“Essa obra representa a força da nossa história, da resistência dos trabalhadores e trabalhadoras e da capacidade de organização da nossa categoria diante das injustiças. Preservar essa memória é também fortalecer as lutas do presente e das futuras gerações”, afirmou.

Além do lançamento físico realizado durante o congresso, os autores também disponibilizaram gratuitamente o e-book da publicação, ampliando o acesso a esse importante registro histórico.

A iniciativa fortalece a preservação da memória da categoria e amplia o reconhecimento sobre uma das maiores mobilizações sindicais já vividas em Rondônia.

Acesse gratuitamente o e-book aqui.