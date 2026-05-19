Justiça Eleitoral suspende pesquisa Veritá em Rondônia; Adaílton Fúria critica levantamento e fala em tentativa de manipulação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 13h46

A Justiça Eleitoral de Rondônia determinou, em decisão liminar assinada nesta terça-feira (19), a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o número RO-02673/2026, realizada pelo Instituto Veritá para aferir intenções de voto aos cargos de governador e senador no estado. A medida foi proferida pela juíza eleitoral Letícia Botelho, relatora do caso no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), no âmbito de representação movida pelo PSD, partido ao qual é filiado o pré-candidato ao governo Adaílton Fúria.

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Na decisão, a magistrada considerou haver elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, especialmente diante de uma divergência considerada relevante entre os documentos apresentados pelo próprio instituto. Enquanto o registro oficial da pesquisa no sistema PesqEle informa que a coleta ocorreu entre os dias 4 e 8 de maio, o relatório/questionário anexado aponta período diferente, entre 6 e 10 de maio. Segundo a juíza, a inconsistência compromete, ao menos neste momento processual, a confiabilidade formal do levantamento.

Além da suspensão imediata da divulgação, a decisão determina que o Instituto Veritá remova eventual conteúdo já publicado em canais oficiais no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada inicialmente a R$ 100 mil. A empresa também deverá apresentar esclarecimentos sobre metodologia, locais de coleta, forma de aplicação das entrevistas, critérios de conferência e a íntegra do questionário utilizado.

Após a decisão, Adaílton Fúria comentou o caso em vídeo divulgado nas redes sociais e criticou duramente o levantamento. O pré-candidato afirmou que adversários estariam tentando influenciar o processo eleitoral com uma pesquisa que classificou como irregular.

“Vocês publicaram uma pesquisa manipulada, uma pesquisa tendenciosa dessa Veritá. E a Justiça Eleitoral acabou de dar uma decisão mandando retirar a vinculação dessa pesquisa.”

Na mesma manifestação, Fúria também defendeu a contratação de um instituto que, segundo ele, ofereça dados confiáveis ao eleitorado.

“Vou fazer um compromisso com vocês. A gente contrata um instituto de pesquisa sério pra dar um resultado honesto ao povo de Rondônia.”

A decisão tem caráter liminar e provisório, o que significa que o mérito da ação ainda será analisado após a apresentação da defesa do Instituto Veritá e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.