Jovem é atacado a facadas próximo ao shopping em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 03/05/2026 às 10h00

Na noite deste sábado, 2 de maio de 2026, um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, um homem em situação de rua teria atacado o rapaz com uma faca, conseguindo feri-lo durante a ação.

Após o crime, o suspeito tentou fugir e se esconder nas proximidades do Park Shopping, na mesma região.

Guarnições da Polícia Militar realizaram diligências e conseguiram localizar o infrator, que acabou preso em flagrante ainda nas imediações do local.

A vítima recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional para cuidados médicos.

O jovem sofreu um pequeno corte em um dos braços e deve passar por procedimentos médicos.

O rapaz estava trabalhando de garçom nas proximidades e havia pedido para que o infrator parasse de perturbar clientes quando foi atacado.

Já o suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as providências cabíveis.

A reportagem segue acompanhando o caso e busca novas informações sobre a motivação do crime e o estado clínico da vítima.

O morador de rua possui diversas passagens criminais por crimes semelhantes, além de furtos e roubos.