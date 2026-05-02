Jean Mendonça destina R$ 316 mil para reforma elétrica de estádio em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 09h00

Uma reforma elétrica no Estádio Lúcio Nardo deverá ser viabilizada em Primavera de Rondônia a partir da destinação de R$ 316 mil em emenda parlamentar. O valor foi indicado pelo deputado estadual Jean Mendonça, com o objetivo de permitir que a estrutura do espaço esportivo atenda de forma mais adequada os atletas locais.

A iniciativa, segundo o parlamentar, parte do entendimento de que investimentos no setor esportivo também passam pela qualificação dos ambientes destinados à prática de atividades físicas. Com a aplicação dos recursos, a prefeitura deverá ter condições de promover melhorias na parte elétrica do estádio, ampliando a segurança e a funcionalidade do espaço.

A articulação do projeto contou com a participação do prefeito Lucas Nunes e dos vereadores Júnior Lanzani, Professor Fábio e Lucinho da P1, que apresentaram a demanda ao gabinete do deputado.

O parlamentar também registrou agradecimento à parceria institucional e indicou que a atuação conjunta entre Executivo e Legislativo municipal foi determinante para o encaminhamento da emenda. Segundo ele, a atuação seguirá voltada a ações no município de Primavera de Rondônia.