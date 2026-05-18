Jean Mendonça destaca quase R$ 6 milhões em emendas destinadas a Rolim de Moura em parceria com prefeitura
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/05/2026 às 08h30
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 A destinação de quase R$ 6 milhões em emendas parlamentares para o município de Rolim de Moura foi destacada pelo deputado estadual Jean Mendonça.

De acordo com o parlamentar, os recursos vêm sendo aplicados em diferentes áreas consideradas prioritárias pela gestão municipal, a partir de uma atuação conjunta com o prefeito Aldo Julio.

Entre os setores contemplados estão a educação, com investimentos voltados à construção de novas salas de aula, além da saúde, por meio de recursos direcionados à realização de cirurgias eletivas. Também foram mencionados aportes para melhorias em infraestrutura, especialmente na iluminação pública, bem como incentivo às áreas do esporte e da agricultura.

Segundo Jean Mendonça, o trabalho conjunto com a administração municipal tem como objetivo garantir que os recursos sejam direcionados para setores considerados prioritários pela população. O deputado afirmou ainda que a parceria institucional com o prefeito Aldo Julio vem sendo mantida para continuidade das ações no município de Rolim de Moura. 

 

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