Jean Mendonça destaca quase R$ 6 milhões em emendas destinadas a Rolim de Moura em parceria com prefeitura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/05/2026 às 08h30

A destinação de quase R$ 6 milhões em emendas parlamentares para o município de Rolim de Moura foi destacada pelo deputado estadual Jean Mendonça.

De acordo com o parlamentar, os recursos vêm sendo aplicados em diferentes áreas consideradas prioritárias pela gestão municipal, a partir de uma atuação conjunta com o prefeito Aldo Julio.

Entre os setores contemplados estão a educação, com investimentos voltados à construção de novas salas de aula, além da saúde, por meio de recursos direcionados à realização de cirurgias eletivas. Também foram mencionados aportes para melhorias em infraestrutura, especialmente na iluminação pública, bem como incentivo às áreas do esporte e da agricultura.

Segundo Jean Mendonça, o trabalho conjunto com a administração municipal tem como objetivo garantir que os recursos sejam direcionados para setores considerados prioritários pela população. O deputado afirmou ainda que a parceria institucional com o prefeito Aldo Julio vem sendo mantida para continuidade das ações no município de Rolim de Moura.