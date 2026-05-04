Israel ordena saída de moradores de 11 cidades e vilarejos no Líbano

Por G1

Publicada em 04/05/2026 às 10h55

O Exército de Israel emitiu neste domingo (3) um alerta urgente para moradores de 11 cidades e vilarejos do sul do Líbano, pedindo que deixem as casas e se afastem ao menos 1.000 metros em direção a áreas abertas.

Segundo os militares, as operações têm como alvo o Hezbollah após o que Israel descreveu como uma violação do acordo de cessar-fogo.

O Exército afirmou que qualquer pessoa próxima a combatentes ou instalações do grupo pode estar em risco.

O grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã, mantém ataques com drones e foguetes contra tropas israelenses no Líbano e contra o norte de Israel, em meio a um cessar-fogo que segue oficialmente em vigor entre Israel e Líbano.

Israel, por sua vez, continua realizando ataques no sul do território libanês.

Tropas israelenses também ocupam uma faixa da região e têm destruído casas que dizem ser usadas pelo Hezbollah como infraestrutura militar.