Inscrições de representantes para o Conselho de Administração do Iperon tem início nesta segunda-feira, 4

Por Ruth de Abreu Santos

Publicada em 04/05/2026 às 11h46

O governo de Rondônia abriu, nesta segunda-feira (4), as inscrições das candidaturas para participação no processo de escolha dos representantes dos beneficiários no Conselho de Administração (CAD) do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). O prazo de inscrição segue até o dia 29 de maio, podendo se candidatar servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Rondônia.

Os interessados deverão atender aos critérios legais estabelecidos no Edital n. 01/2026/IPERON-CELE e na legislação vigente, entre eles vínculo regular com o regime previdenciário, formação de nível superior e comprovação de qualificação técnica. Também é necessária a apresentação de toda a documentação exigida no ato da inscrição.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação de todos os segurados habilitados é fundamental para fortalecer a transparência, o controle social e a legitimidade das decisões que envolvem a previdência dos servidores estaduais.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede ou nas unidades regionais do Iperon, das 7h30 às 13h30. Em caráter excepcional, candidatos que não residam em municípios com atendimento presencial poderão realizar a inscrição por e-mail, conforme as condições previstas no edital.

REPRESENTAÇÃO

Serão eleitos quatro representantes, sendo três destinados aos servidores ativos e um aos aposentados e pensionistas. Cada segmento elegerá seus próprios representantes, e cada eleitor poderá votar em apenas um candidato, de acordo com o segmento ao qual estiver vinculado.

VOTAÇÃO

A votação será realizada integralmente pela internet, em turno único, com início às 7h30, do dia 9 de julho e encerramento às 14h do dia 10 de julho. O formato online busca ampliar a participação dos beneficiários, sem necessidade de deslocamento. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos durante o processo de votação, os segurados devem entrar em contato com a Comissão Eleitoral por meio do e-mail: [email protected].

RESULTADO

A apuração dos votos ocorrerá no dia 10 de julho. O resultado será divulgado nos canais oficiais do Iperon e publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof).

De acordo com o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, os eleitos assumirão as funções públicas em 1º de agosto de 2026, com mandato de 3 anos. “O processo segue as normas previstas no Edital e integra os mecanismos de participação dos beneficiários na gestão do regime previdenciário estadual”, ressaltou.