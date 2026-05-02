Hospital Municipal de Alto Paraíso recebe placas solares com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 02/05/2026 às 09h15

O Hospital Municipal Oswaldo Cruz, em Alto Paraíso, está passando por um processo de modernização por meio da implantação de um projeto de eficiência energética, viabilizado com apoio do mandato do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A iniciativa tem como objetivo reduzir custos operacionais e ampliar a capacidade de investir no atendimento à população. Com as melhorias, a estimativa é de uma redução de mais de 70% nos custos de energia.





O investimento foi realizado por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e executado pela Energisa. O projeto contempla a instalação de 78 placas solares, a substituição de 61 pontos de iluminação e 27 aparelhos de ar-condicionado, promovendo maior racionalidade no consumo energético da unidade.



De acordo com o deputado Pedro Fernandes, a ação representa mais eficiência na aplicação dos recursos públicos. “Com essa economia, o hospital poderá investir mais no atendimento à população. É uma iniciativa que une tecnologia, sustentabilidade e cuidado com as pessoas”, afirmou.



O prefeito de Alto Paraíso, João Pavan, destacou a importância do investimento para a gestão municipal. “Esse projeto reduz custos e melhora a estrutura do hospital, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, disse.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Queiroz, ressaltou os benefícios operacionais da iniciativa. “A economia gerada com a energia permite direcionar mais recursos para áreas essenciais, como medicamentos, equipamentos e melhoria do atendimento”, pontuou.



Para o diretor do hospital, Robson de Souza, a modernização representa um avanço significativo. “Um dos pilares do funcionalismo público é economizar, e a importância das placas solares, é ter energia limpa e mais tecnologia para o hospital, e oferecer um melhor atendimento para a população”, destacou.



O projeto reforça o compromisso com a inovação, sustentabilidade e aprimoramento da estrutura das unidades de saúde, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população de Alto Paraíso.