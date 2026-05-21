Homem é alvejado com tiro em prostíbulo na saída de Rolim de Moura

Por Rondonianews.com

Publicada em 21/05/2026 às 08h50

Um homem foi socorrido na noite desta quarta-feira (20),após ser atingido por um disparo de arma de fogo em um estabelecimento localizado na saída de Rolim de Moura, nas proximidades da Linha 188.

Segundo informações apuradas no local, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica em um prostíbulo quando uma mulher chegou ao local e começou a danificar um veículo modelo HB20. Durante a confusão, um homem que também estava no estabelecimento sacou uma pistola e efetuou cerca de três disparos contra a vítima.

Apenas um dos tiros atingiu o homem, acertando a região da costela. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o socorro da vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rolim de Moura.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.

A Polícia Militar compareceu à ocorrência e realizou os procedimentos de praxe. Apesar do ferimento, a vítima não corre risco de morte.