Fest Espigão consagra sucesso absoluto em três dias de Cultura , Gastronomia e multidão

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 09h16

Durante três dias de intensa programação, o Fest Espigão transformou a Rua Grajaú em um verdadeiro palco de celebração popular, reunindo centenas de pessoas e superando as expectativas da organização.

Desde a abertura, o público compareceu em peso, lotando o espaço e prestigiando a diversidade gastronômica, o artesanato local e as apresentações musicais que animaram as noites do evento. No segundo dia, a grande participação se repetiu, consolidando o festival como um dos maiores já realizados no município. Já no encerramento, o fluxo contínuo de visitantes confirmou o sucesso absoluto da iniciativa.

O evento destacou o potencial cultural e econômico de Espigão d’Oeste, valorizando empreendedores, incentivando artistas locais e promovendo lazer para toda a população.

Com organização eficiente e forte apoio da comunidade, o Fest Espigão entra para o calendário como um marco de integração, cultura e desenvolvimento.

Um evento que reafirma: quando a comunidade participa, o resultado é sucesso garantido!