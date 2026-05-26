Faustão é internado novamente, e assessoria atualiza estado de saúde

Por R7

Publicada em 26/05/2026 às 10h48

Faustão, de 76 anos, voltou a ser internado nesta segunda-feira (25), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas o quadro do apresentador está sob controle.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do comunicador ao R7. Segundo a equipe de Fausto Silva, a internação já fazia parte de um protocolo médico previsto desde o ano passado.

Em nota enviada ao portal, a assessoria informou que o apresentador passou por um procedimento para retirada de uma sonda gástrica e deve receber alta já nesta terça-feira (26).

“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica. Amanhã terá alta”, informou a equipe do apresentador.

Nos últimos anos, Faustão enfrentou uma série de problemas de saúde e está afastado da televisão desde 2023. Em agosto daquele ano, ele passou por um transplante de coração e, meses depois, em fevereiro de 2024, realizou também um transplante de rim.

Já em 2025, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado, além de um retransplante renal. Desde então, segue em acompanhamento médico constante.