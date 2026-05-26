Mãe de Virginia torce por volta da filha com Zé Felipe: “Sonho”

Por IG

Publicada em 26/05/2026 às 10h50

A mãe de Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais. Durante a luxuosa festa de aniversário de 5 anos de Maria Alice, realizada na noite desta segunda-feira (25), Margareth Serrão surpreendeu ao admitir publicamente que sonha com a reconciliação da filha com cantor Zé Felipe.

Sem fugir do assunto, Margareth falou sobre o ex-genro ao conversar com fãs durante a comemoração da neta. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu rumores sobre uma possível reaproximação entre Virginia e o cantor.

“Fala para ela voltar com o Zé, você quer também”, disse uma fã em um vídeo compartilhado na internet. Em seguida, Margareth respondeu sem hesitar:

Reza, é lógico que eu quero. Bora rezar, todo mundo. Que Deus permita, é o meu sonho [a família unida]Margareth, mãe de Virginia.

Para quem não vem acompanhando, o cantor e a influenciadora anunciaram o término do casamento de cinco anos em maio do ano passado, mas mantêm uma boa relação em prol dos filhos. Além disso, a loira namorou por pouco mais de seis meses o jogador do Real Madrid, Vini Jr., e está solteira há menos de um mês.

Reaproximação

Virginia Fonseca e Zé Felipe chegaram e foram embora juntinhos da festa de aniversário de 5 anos da primogênita, Maria Alice. Nos vídeos que viralizaram nas redes sociais, o ex-casal apareceu ao lado dos filhos no mesmo carro e deixou o local acompanhado da amiga Duda Freire.