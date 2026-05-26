Irã acusa EUA de violar cessar-fogo e fala em direito legítimo de resposta

Por G1

Publicada em 26/05/2026 às 10h30

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo entre os dois países, após ataques realizados pelas forças americanas no sul do país.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (26), horas após o Comando Central das Forças Armadas dos EUA anunciarem ações que foram classificadas como autodefesa na província de Hormozgan, Teerã criticou o governo norte-americano:

"Os Estados Unidos cometeram uma grave violação do cessar-fogo na região de Hormozgan nas últimas 48 horas... O Irã responsabiliza o regime dos EUA por todas as consequências resultantes dessas ações agressivas e injustificadas".

Antes do ministério, a Guarda Revolucionária do Irã já havia se pronunciado na mídia estatal: disse que se reserva o direito "legítimo e definitivo" de retaliar qualquer violação do cessar-fogo.

Também informou que suas unidades de defesa aérea abateram um drone MQ-9 americano e dispararam contra um caça que havia entrado no espaço aéreo iraniano.

Em mensagem em seu canal no Telegram, nesta terça, o líder supremo do Irã , aiatolá Mojtaba Khamenei, disse:

"Não há como voltar atrás, e as nações e terras da região não serão mais um escudo para as bases americanas. A partir de agora, os slogans 'Morte à América' e 'Morte a Israel' serão os slogans da nação islâmica e dos povos oprimidos do mundo, especialmente os jovens".