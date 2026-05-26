Ezequiel Neiva garante mais R$ 7 milhões para pavimentação em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 26/05/2026 às 10h22

O município de Cerejeiras segue recebendo atenção especial na área de infraestrutura com a confirmação de um investimento de R$ 7 milhões para a execução de pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD). O recurso foi assegurado por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) junto ao governo de Rondônia, visando melhorar a trafegabilidade e garantir mais qualidade de vida para os moradores.

A proposta prevê melhorias na infraestrutura urbana do município, impulsionando o desenvolvimento local e garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. O projeto contemplará a pavimentação das ruas Jô Sato e todas as suas vias transversais, no perímetro da rua Porto Alegre e as ruas Paraíba e Maria Duran assim como todas as transversais da avenida São Paulo até a rua Porto Alegre, atendendo diretamente os bairros José de Anchieta, Jardim São Paulo e Floresta.

De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a parceria com o governo do estado tem sido fundamental para viabilizar investimentos em diversas regiões de Rondônia. O deputado ressaltou o apoio do governador, Marcos Rocha (PSD), no pagamento de emendas parlamentares destinadas à promoção de benfeitorias para Cerejeiras. “Quero agradecer ao governador Marcos Rocha pela parceria e sensibilidade em atender nossas demandas. Esse investimento representa mais dignidade e melhores condições de vida para a população de Cerejeiras”, frisou.

Ezequiel Neiva também destacou o trabalho conjunto realizado com a gestão municipal, liderada pelo prefeito Sinésio José (União Brasil) e pelo vice-prefeito Valdir Carlos, além da atuação dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista. Segundo ele, a união entre as lideranças políticas tem sido essencial para garantir avanços concretos para o município. “Esse é um trabalho construído em parceria com lideranças comprometidas com o desenvolvimento de Cerejeiras. Seguimos unidos em busca de mais investimentos e melhorias para a população”, destacou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva ainda reafirmou seu compromisso com o município e enfatizou a importância de continuar investindo em infraestrutura urbana. “Nosso mandato segue trabalhando para garantir uma cidade cada vez melhor para os moradores de Cerejeiras. Infraestrutura é qualidade de vida, valorização dos bairros e desenvolvimento para toda a população”, concluiu.

Além dos R$ 7 milhões destinados à pavimentação em TSD, o município de Cerejeiras também já foi contemplado com mais R$ 6,5 milhões para a execução de aproximadamente 10 km de recapeamento com asfalto usinado. Somado a isso, outros R$ 2 milhões estão sendo investidos em cerca de 10 km de recapeamento com microrrevestimento.