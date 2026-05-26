Fernando Máximo defende redução da maioridade penal, mudanças na legislação ambiental e fala em “gratidão eterna” a Marcos Rocha

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 09h58

O deputado federal e pré-candidato ao Senado Fernando Máximo (PL) defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos, criticou a atuação de órgãos ambientais federais, saiu em defesa do garimpo legalizado e afirmou manter “gratidão eterna” ao governador Marcos Rocha durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira. Ao longo da conversa, o parlamentar abordou temas ligados à segurança pública, meio ambiente, infraestrutura e política estadual.

Ao tratar de segurança, Fernando Máximo afirmou que adolescentes envolvidos em crimes graves devem responder com maior rigor. Segundo ele, muitos jovens de 16 e 17 anos já possuem discernimento suficiente sobre os atos praticados. “Tem que reduzir a maioridade penal”, declarou, ao defender que casos sejam analisados com apoio técnico para identificar a capacidade de entendimento do infrator.

“Muitos crimes são cometidos por jovens de 16 e 17 anos que têm pleno entendimento daquilo que estão fazendo. Tem que reduzir a maioridade penal.”

No debate ambiental, o pré-candidato criticou embargos aplicados a produtores rurais, classificou como excessiva a burocracia federal e defendeu mudanças na legislação ambiental. Fernando Máximo disse ser contra novos desmatamentos, mas afirmou que áreas já abertas na Amazônia devem ser integralmente aproveitadas para produção. Também defendeu a atividade madeireira legalizada e o garimpo regulamentado, argumentando que os setores movimentam a economia de Rondônia. Ao comentar o debate sobre mercúrio, reconheceu os riscos à saúde, mas contestou o que chamou de alarmismo sobre contaminação em larga escala associada ao garimpo.

“Nesses 19% de floresta amazônica que estão desmatados, acho que tem que produzir em cada centímetro.”

Durante a entrevista, também criticou ações de fiscalização que resultam na destruição de equipamentos utilizados em operações contra atividades ilegais e afirmou que produtores e trabalhadores vêm sendo penalizados por decisões administrativas lentas e burocráticas. Ao falar sobre infraestrutura, voltou a citar a dependência da BR-364 e defendeu investimentos em novas ligações rodoviárias para reduzir distâncias entre municípios e facilitar o escoamento da produção.

Questionado sobre a relação com o governador Marcos Rocha, Fernando Máximo evitou qualquer sinal de rompimento político mais profundo, apesar de hoje estar em outro partido. O deputado relembrou a passagem pela Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia e afirmou que mantém reconhecimento pelo espaço recebido no governo. “Gratidão é eterna. Eu tenho gratidão para o governador e não abro mão disso. Você nunca vai me ver falando mal do governador”, afirmou.

Assista à entrevista na íntegra.