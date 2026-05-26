Papa Leão 14 pede desaceleração da IA para impedir que tecnologia domine ser humano

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 26/05/2026 às 10h33

Em sua primeira encíclica, dedicada à inteligência artificial, o papa Leão 14 alertou para os riscos dos seus efeitos sobre o trabalho e novas formas de escravidão, sobre guerras e um colonialismo "de rosto inédito", sobre a desinformação e a dependência digital.

O pontífice pediu que os católicos permaneçam "fiéis à verdade", que invistam em educação digital, que cuidem das relações com "presença física" e priorizem a justiça e a paz. Da comunidade internacional cobrou "quadros jurídicos adequados" e "vigilância independente". E instigou a classe política a agir para "reduzir a velocidade onde tudo se acelera".

Chamada de "Magnifica humanitas" (humanidade magnífica, em latim), o texto de 245 parágrafos foi publicado nesta segunda-feira (25) pelo Vaticano, pouco mais de um ano depois da eleição do americano Robert Prevost, 70. Seu subtítulo é "sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial."

"Desarmar a IA significa subtraí-la à lógica da competição armada, que hoje não é apenas militar, mas também econômica e cognitiva", escreveu Leão 14. "[Desarmar] não significa renunciar à tecnologia, mas impedir que ela domine o ser humano. Significa retirá-la dos monopólios, torná-la discutível, contestável e, portanto, habitável."

Encíclicas são textos aprofundados sobre temas escolhidos pelo papa. Direcionadas a todos os católicos -hoje cerca de 1,4 bilhão-, são consideradas uma indicação das prioridades do pontificado.

O texto está organizado em cinco capítulos, além de introdução e conclusão, e contextualiza o tema da IA sob o ponto de vista teológico e da Doutrina Social da Igreja, centrada nos princípios do bem comum. "Nas escolhas relativas a fluxos econômicos e plataformas digitais, na gestão dos dados e dos algoritmos, não se pode permitir que poucos sujeitos orientem sozinhos os processos", diz.

Para o papa, o mercado de trabalho é uma das áreas mais expostas a riscos. "É desejável que a tecnologia alivie o homem de trabalhos pesados, repetitivos ou perigosos", afirma. "Porém, o princípio geral deve continuar a ser a proteção dos postos de trabalho e do papel insubstituível da pessoa. O objetivo de maiores lucros não pode justificar escolhas que sacrifiquem sistematicamente o emprego."

Ao citar "novas formas de escravidão", afirma que parte significativa do funcionamento da economia digital é baseada no "trabalho silencioso" de pessoas que realizam "atividades pouco visíveis", como "etiquetagem de dados, moderação de conteúdos e treino de modelos". Em muitos casos, "são jovens, majoritariamente mulheres, que trabalham arduamente por uma remuneração mínima".

"Os corpos dessas pessoas ficam marcados, feridos e desgastados para que o fluxo computacional possa continuar ininterruptamente", diz. "Essa realidade desafia profundamente a consciência moral de nosso tempo."

O papa também reconhece que a Igreja Católica não condenou veementemente a escravidão transatlântica até o século 19 e fez um pedido de desculpas pessoal. "Isso constitui uma ferida na memória cristã", escreveu ele. "Por isso, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão."

O papa aborda o uso da IA em conflitos, nos quais atua com fator de aceleração. "A guerra visível é acompanhada por formas híbridas: ataques cibernéticos, manipulação da informação, campanhas de influência, automatização de decisões estratégicas", escreveu. O risco é que a técnica, "dissociada da ética e da responsabilidade", torne mais rápida e impessoal "a decisão sobre a vida e a morte".

A paz é um dos temas centrais desse início de pontificado e, nas últimas semanas, motivou atritos entre o papa e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu vice, J. D. Vance. "A guerra não é só combatida, mas também preparada culturalmente através de narrativas simplistas, lógicas de amigo-inimigo, desinformação e medo", diz Leão 14.