NEABI do Campus Vilhena realiza evento de valorização das culturas indígenas

Por IFRO

Publicada em 26/05/2026 às 10h36

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, realizou no sábado, 16 de maio, uma programação especial em celebração ao mês dos povos originários. A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), reuniu estudantes, servidores e representantes indígenas em uma manhã marcada pelo diálogo, pela valorização cultural e pela promoção da educação intercultural.

Com o auditório lotado e expressiva participação estudantil, o evento evidenciou o interesse da comunidade acadêmica em ampliar conhecimentos sobre as culturas indígenas e refletir sobre questões históricas, sociais e culturais relacionadas aos povos originários. A ação reforçou o compromisso institucional do IFRO com a valorização da diversidade cultural, da inclusão e do respeito às identidades indígenas. A programação contou com uma roda de conversa conduzida por representantes indígenas da região, que compartilharam experiências, saberes ancestrais e reflexões sobre temas como território, ancestralidade, resistência cultural e os desafios enfrentados pelos povos indígenas na atualidade. O momento foi marcado pela escuta ativa e pela troca de conhecimentos entre os participantes.

Além das discussões, os estudantes puderam acompanhar exposições de artesanato tradicional, pinturas corporais indígenas, apresentações culturais e a mostra fotográfica do estudante indígena Denilson Makurap, que apresentou registros relacionados ao povo Makurap. As atividades despertaram o interesse do público e proporcionaram uma vivência mais próxima das expressões artísticas e culturais dos povos originários.

A coordenadora do NEABI do Campus Vilhena, Cristina Maria Cabeça de Souza, destacou que a ação fortaleceu o ensino voltado às relações étnico-raciais e contribuiu para o enfrentamento ao racismo e para a construção de um ambiente institucional mais democrático, inclusivo e igualitário. Segundo ela, a participação da comunidade acadêmica superou as expectativas, tanto em quantidade quanto em qualidade. E complementou: “Destaco também o protagonismo das mulheres indígenas, que conduziram as pinturas corporais e a exposição de artesanato, assim como das mulheres membros do NEABI, que assumiram, de forma colaborativa, a organização das ações desenvolvidas ao longo dos 21 dias. Dividimos responsabilidades e organizamos toda a logística de acolhimento aos indígenas e estudantes. Foi uma experiência muito significativa, marcada por um momento agradável, proveitoso e de grande aprendizado coletivo.”

O evento contou ainda com a presença da vereadora Amanda Areval, professora da rede municipal e atuante em pautas sociais e educacionais no município. Durante a programação, foram iniciadas discussões sobre possíveis parcerias e captação de recursos para ampliar e fortalecer as ações desenvolvidas pelo NEABI no Campus Vilhena.

A programação foi encerrada com um lanche compartilhado entre estudantes, servidores e representantes indígenas, fortalecendo os vínculos entre a comunidade acadêmica e os povos originários. A iniciativa reafirma o papel do IFRO como espaço de formação crítica, valorização da diversidade e promoção de uma educação comprometida com o reconhecimento das contribuições históricas, sociais e culturais dos povos indígenas para a sociedade brasileira.