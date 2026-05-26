Turbulência provoca 10 feridos em voo entre Austrália e Hong Kong

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 26/05/2026 às 10h42

Dez pessoas ficaram feridas após uma forte turbulência atingir um voo da Cathay Pacific que fazia o trajeto entre Brisbane, na Austrália, e Hong Kong, na manhã de sábado.

Segundo a emissora australiana 9 News, os feridos são quatro passageiros e seis integrantes da tripulação. Oito deles precisaram ser encaminhados ao hospital após o pouso.

A companhia aérea confirmou o incidente e informou que os atendimentos foram realizados assim que o Airbus A350-900 aterrissou no Aeroporto Internacional de Hong Kong, às 6h45 no horário local. De acordo com a Cathay Pacific, todas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cenário de caos dentro da aeronave após a turbulência. Bandejas, bebidas, recipientes de comida e objetos pessoais ficaram espalhados pelos corredores e assentos do avião.

Em entrevista ao jornal South China Morning Post, passageiros relataram momentos de pânico durante o voo.

“Parecia que o avião estava despencando”, afirmou um dos ocupantes. Outro descreveu a sensação como “cair de uma torre de queda livre”.

Segundo os relatos, a turbulência começou de forma repentina justamente no momento em que a tripulação iniciava o serviço de café da manhã.

“Havia celulares voando, cafés batendo no teto e comida espalhada por todos os lados. As pessoas gritavam e entraram em pânico”, contou um passageiro à rede australiana ABC.

Ele afirmou ainda que a aeronave sofreu duas quedas bruscas em sequência.

“A primeira pegou todo mundo de surpresa. Cerca de 15 ou 20 segundos depois, aconteceu de novo. Quem tinha acabado de conseguir sentar ou se segurar foi lançado outra vez”, relatou.

De acordo com a testemunha, passageiros sem cinto de segurança chegaram a bater no teto da aeronave.

O voo seguiu até Hong Kong sem necessidade de pouso de emergência. Ainda segundo os passageiros, quatro médicos que estavam a bordo ajudaram a prestar atendimento aos feridos durante o restante da viagem.

“Não havia outro lugar para pousar. Eles atenderam as vítimas na parte de trás do avião enquanto continuávamos voando”, disse.

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong informou que recebeu um alerta sobre o incidente antes da aterrissagem e acionou equipes de bombeiros e ambulâncias para atender a ocorrência.

