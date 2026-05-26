Isis Valverde revela ter sido internada três vezes neste ano após crises causadas por doença

Isis Valverde abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre os desafios que enfrenta por causa da doença celíaca. A atriz, de 39 anos, revelou que chegou a ser internada três vezes neste ano após sofrer contaminação alimentar por glúten.
Nos stories do Instagram, a artista explicou que convive com a condição desde os 19 anos e afirmou que o caso dela é considerado agressivo.
“Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi… eu vou passar muito mal”, desabafou.
Isis ainda contou que passou meses sem entender o motivo das crises constantes e acabou precisando ir ao hospital diversas vezes enquanto trabalhava.
“No início do ano, quando eu tava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada três vezes. Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei: ‘Gente, vão achar que eu tô passando alguma situação’, porque toda hora eu tava no hospital“.
Ela continuou: “Ninguém sabia o que era, nem eu, porque eu não sabia que a comida tava sendo contaminada, até eu levar a questão e a gente descobrir que a pessoa achou que era uma alergia leve e tava colocando a minha comida misturada. É um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata”.
Apesar do susto, Isis tranquilizou os seguidores e aproveitou o relato para alertar sobre a gravidade da doença celíaca e os cuidados necessários com a
