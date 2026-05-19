Ezequiel Neiva assegura recursos para fanfarra e climatização da Escola Maria Jacira, no distrito de Nova Califórnia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 19/05/2026 às 13h30

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) segue fortalecendo os investimentos na educação com melhorias destinadas à Escola Professora Maria Jacira Feitosa de Carvalho, localizada no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho. Entre as ações viabilizadas pelo parlamentar estão a destinação de R$ 70 mil para a aquisição de novos equipamentos para a fanfarra escolar e mais R$ 100 mil para a instalação de climatizadores na quadra da unidade de ensino.

Escola será beneficiada com recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva para melhorias na estrutura da unidade de ensino (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

A ação tem o objetivo de garantir mais conforto aos estudantes e à comunidade escolar. Os recursos atendem à solicitação apresentada pelo colaborador Dorvalino Pereira e reforçam o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da educação nos distritos mais distantes do estado.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância dos investimentos na educação, ressaltando que oferecer melhores condições para alunos e profissionais da rede pública é uma forma de fortalecer o futuro da população.



Quadra da escola receberá climatizadores por meio de recurso destinado pelo parlamentar



“Investir na educação é investir no desenvolvimento das pessoas e no futuro do nosso estado. Nosso compromisso é garantir que as escolas tenham estrutura adequada para atender os alunos com dignidade, oferecendo ambientes mais confortáveis e incentivando atividades que contribuam para a formação dos estudantes”, afirmou o deputado estadual Ezequiel Neiva.





Diretora Márcia Dalboni destacou a importância dos investimentos assegurados por Ezequiel Neiva para fortalecer a educação em Nova Califórnia (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



A diretora da escola, Márcia Dalboni, valorizou a atenção do deputado estadual Ezequiel Neiva. “A contribuição do deputado é de muita valia para nós como comunidade. A nossa localidade é bem distante do centro de Porto Velho. Apesar de pertencer à capital, ficamos a 366 quilômetros e somos um pouco esquecidos. Foi muito bom conhecer o deputado e saber que ele saiu de tão longe para nos ajudar, especialmente as nossas crianças. É fundamental para nós essa parceria. Investir na educação é investir na base da sociedade”, afirmou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também reforçou o compromisso de seguir acompanhando as necessidades das comunidades mais afastadas de Rondônia. Segundo ele, a atenção aos distritos e regiões distantes é essencial para garantir desenvolvimento e qualidade de vida à população. “Temos trabalhado para levar investimentos a todos os cantos do estado, especialmente às localidades mais distantes, que muitas vezes enfrentam dificuldades maiores no acesso a melhorias. Nosso objetivo é estar presente, ouvir as demandas da população e buscar soluções que realmente façam diferença na vida das pessoas”, encerrou.



Fotos: Luís Castilhos