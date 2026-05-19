Governo de Rondônia atualiza sistema de monitoramento de negócios e garante infraestrutura tecnológica na 13° RRSI

Por Aline Rodrigues

Publicada em 19/05/2026 às 14h10

Faltando poucos dias para o início da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), o governo de Rondônia intensifica os preparativos tecnológicos para garantir conectividade, suporte digital e monitoramento financeiro durante a maior feira de agronegócio da Região Norte. O evento acontece entre os dias 25 e 30 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), estão sendo realizados os ajustes e testes na infraestrutura tecnológica que dará suporte às atividades da feira, além da atualização dos sistemas de monitoramento desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

MONITORAMENTO DE NEGÓCIOS

Entre as novidades desta edição está a atualização do nome do Sistema de Monitoramento de Negócios, ferramenta de acompanhamento diário das negociações realizadas durante o evento, que oferece dados atualizados em tempo real, contribuindo assim, para a tomada de decisões estratégicas e o sucesso das atividades realizadas. A plataforma também recebeu melhorias como cadastro gerenciado pela Seagri e notificações automáticas.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Além das atualizações no sistema, a Setic também atua na implantação da infraestrutura tecnológica da feira, atendendo tanto os espaços governamentais e o pavilhão da agroindústria.

Antes do início da programação, são realizados testes na rede cabeada e na internet sem fio (Wi-Fi), com o objetivo de identificar possíveis falhas e garantir estabilidade na conexão.

A equipe também realiza a configuração de equipamentos, como telefones VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet), impressoras e máquinas de pagamento utilizadas pelos expositores da agroindústria, além de manter a conectividade entre o Centro Tecnológico Vandeci Rack e o Palácio Rio Madeira por meio de rede ponto a ponto.

Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, o trabalho realizado durante a Rondônia Rural Show Internacional vai além da implantação da infraestrutura tecnológica. “A Setic atua de forma integrada para assegurar que os sistemas funcionem com estabilidade e eficiência, oferecendo suporte contínuo aos expositores e aos órgãos governamentais durante toda a feira”, pontuou.

Fotos: Daiane Mendonça e Mateus Gonçalves