ACOLHIMENTO - Denúncia ajuda prefeitura a resgatar idoso abandonado na zona Leste

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/05/2026 às 13h50

A preocupação de moradores do setor chacareiro do bairro Jardim Santana foi decisiva para salvar a vida de um idoso com mais de 80 anos encontrado em situação de abandono, vulnerabilidade social e possível cárcere privado em Porto Velho.



As denúncias mobilizaram equipes da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através do Departamento de Atenção Básica, que iniciaram uma busca ativa no endereço informado.



Na manhã do dia 14 de maio, os profissionais estiveram na residência, mas o filho do idoso, apontado como responsável legal, teria impedido a entrada das equipes no imóvel. Diante da gravidade da situação, o caso também foi comunicado ao Ministério Público de Rondônia.



Horas depois, uma força-tarefa foi organizada com apoio da Polícia Penal, equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Zona Leste e do Núcleo de Atenção Básica da Pessoa Idosa da Semusa.



No local, os servidores encontraram o idoso vivendo em condições extremamente precárias, em uma casa sem energia elétrica, água potável, banheiro, alimentos e itens básicos de sobrevivência. O homem apresentava sinais aparentes de desnutrição e fragilidade física.



“Quando realizado em parceria com a sociedade, o trabalho de assistência à população se torna extremamente eficiente para ajudar cidadãos nesse tipo de situação. Agora ele receberá todo o acolhimento possível”, disse Paulo Afonso, secretário da Semias.



Segundo informações levantadas durante o atendimento, a alimentação do idoso vinha sendo garantida por vizinhos da região, sensibilizados com a situação enfrentada por ele.



O prefeito Léo Moraes destacou os avanços nas políticas de assistência e inclusão social em Porto Velho por meio de ações que efetivamente levam apoio e dignidade às pessoas mais vulneráveis.



“Não podemos fechar os olhos para situações como essa. Nosso dever é agir com rapidez, responsabilidade e humanidade para garantir proteção e dignidade às pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. A Prefeitura seguirá atuando de forma firme sempre que houver qualquer denúncia envolvendo abandono ou violação de direitos”.



O responsável legal foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Já o idoso recebeu atendimento imediato e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento da capital, onde segue recebendo assistência médica e acompanhamento especializado.



A Prefeitura de Porto Velho continua acompanhando o caso e atua na localização de familiares que possam contribuir com o acolhimento e proteção da vítima.

Fotos: Arquivo