Entregador de delivery é morto com vários tiros em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 02/05/2026 às 09h40

De acordo com informações preliminares, a vítima foi identificada como Adryan de 17 anos, que trabalhava como entregador de delivery. Ele seguia de motocicleta pela via, no sentido IFRO, quando foi interceptado e surpreendido por vários disparos de arma de fogo.

Mesmo baleado, Adryan ainda percorreu cerca de 100 metros antes de perder o controle da motocicleta e cair. Ele morreu ainda no local. Após a queda, a vítima ficou com as pernas sobre a motocicleta, evidenciando a violência da ação.

No local do crime, diversas cápsulas de munição do tipo pistola calibre 380 foram encontradas espalhadas pelo chão, indicando a intensidade dos disparos efetuados. Adryan foi atingido por pelo menos sete tiros. Ele teria sido perseguido por dois indivíduos em uma motocicleta de onde possivelmente partiu os disparos.

Após os trabalhos da POLITEC, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. O caso segue sob investigação comandada pela Delegacia de Homicídios de Ji-Paraná.