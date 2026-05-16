Deputado Pedro Fernandes celebra inauguração da Creche Manoa em Cujubim

Por Assessoria

Publicada em 16/05/2026 às 08h30

O município de Cujubim realizou nesta quinta-feira (14) a inauguração da Creche Manoa, uma moderna unidade educacional que irá atender cerca de 370 crianças. A obra foi doada ao município pela empresa Manoa Exploração e Serviços Ambientais, referência no manejo florestal sustentável e importante parceira no desenvolvimento econômico e social da região.

Creche atende aproximadamente 370 crianças (Foto: Assessoria parlamentar)

A Prefeitura de Cujubim realizou a contrapartida com a aquisição de toda a mobília da unidade, garantindo a estrutura necessária para o funcionamento da creche. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) também atuou no apoio para a realização da obra, destacando a importância da parceria entre o setor privado e o poder público em investimentos voltados à população.



Durante a cerimônia de inauguração, autoridades municipais, representantes da empresa e lideranças da região conheceram as instalações da creche, considerada uma das mais modernas do município.



Representando a empresa Manoa, o diretor Murilo Granemann destacou o compromisso da empresa com Cujubim e a importância do investimento na educação. “Chegamos aqui em Cujubim em 1996 e sempre buscamos investir cada vez mais no município para contribuir com seu crescimento. A creche é muito mais que uma obra, é um legado para o futuro. Essas crianças vão crescer, se formar e ajudar a construir o futuro de Cujubim, e ficamos muito felizes em poder contribuir”, afirmou.



O prefeito de Cujubim, João Becker, ressaltou a importância da parceria para ampliar os investimentos no município e fortalecer a educação infantil. “Essa creche representa um grande avanço para a educação de Cujubim. É uma estrutura moderna, preparada para atender nossas crianças com qualidade e conforto, resultado de uma união importante entre o município, a iniciativa privada e parceiros que acreditam no desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.



O deputado Pedro Fernandes enfatizou o impacto positivo da empresa para o município e a relevância da obra para as famílias de Cujubim. “A Manoa é muito importante para Cujubim, gera empregos e renda e contribui diretamente para o desenvolvimento do município. E hoje entrega essa creche tão importante para a nossa cidade. Essa construção tem uma simbologia muito forte, porque representa o compromisso que a empresa possui com Cujubim e com o futuro das nossas crianças”, afirmou o parlamentar.



A inauguração da Creche Manoa reforça a importância das parcerias entre a iniciativa privada e o poder público para promover investimentos em educação, na qualidade de vida e no desenvolvimento social no município