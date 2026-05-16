Tatá Werneck responde comentário sobre suposta gravidez: “tô acima do peso”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/05/2026 às 09h31

Tatá Werneck usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para esclarecer rumores levantados por seguidores após publicar fotos da festa de lançamento da novela Quem Ama Cuida, produção em que interpreta a personagem Brigitte.

A especulação começou depois que uma internauta comentou que a atriz estaria grávida por aparecer com frequência com a mão sobre a barriga nas imagens. Ao responder, Tatá negou a possibilidade de uma nova gestação e explicou que o gesto se tornou um hábito desde a gravidez da filha.

“Poxa, não tô. Adoraria. Mas tô acima do meu peso ideal mesmo e nunca perdi a mania, depois da gravidez, de por a mão na barriga”, escreveu a humorista.

Tatá é casada com o ator Rafael Vitti desde 2019. O relacionamento entre os dois foi assumido publicamente em 2017. Juntos, eles são pais de Clara Maria, de 6 anos.