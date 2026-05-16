Enquanto Porto Velho dorme, servidores trabalham para manter a cidade funcionando

Por Helen Paiva

Publicada em 16/05/2026 às 10h30

Porto Velho é uma metrópole agitada e sempre em movimento. Durante a noite e a madrugada, dezenas de servidores da Prefeitura seguem atuando para garantir que serviços essenciais continuem funcionando e que a cidade esteja preparada para o amanhecer.

Equipes da saúde, iluminação pública, limpeza urbana e manutenção de vias estão entre os profissionais que mantêm atendimentos e serviços ativos mesmo fora do horário comercial. Para o prefeito Léo Moraes, a cidade dorme, mas os trabalhos continuam.

“Enquanto muita gente está descansando, existem servidores trabalhando para garantir que Porto Velho continue funcionando. São equipes da saúde, iluminação, limpeza e infraestrutura que seguem atuando durante a noite e a madrugada para atender a população e manter a cidade organizada. É um trabalho silencioso, mas essencial para que a cidade amanheça funcionando e preparada para receber a população todos os dias”, destacou o prefeito.

Serviços que não param

Na área da saúde, o atendimento segue funcionando durante toda a noite nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), como a Ana Adelaide, que recebe pacientes 24 horas por dia. Além disso, o Corujão da Saúde amplia o acesso da população aos atendimentos em horário estendido, permitindo que muitos moradores consigam buscar assistência médica mesmo após um dia inteiro de trabalho.

Atendimento segue funcionando durante toda a noite nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), como a Ana Adelaide

Já na infraestrutura urbana, a Seinfra também atua em período noturno em determinadas frentes de serviço, como operações de manutenção e tapa-buraco. O trabalho realizado durante a noite ajuda a reduzir impactos no trânsito e permite mais agilidade na execução dos serviços.

Cidade iluminada e manutenção contínua

Outro serviço essencial que segue funcionando durante a madrugada é o de iluminação pública. As equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) realizam atendimentos emergenciais e plantões noturnos para garantir mais segurança e visibilidade em diferentes pontos da cidade.

“O plantão noturno da iluminação pública é fundamental para garantir mais segurança e rapidez nos atendimentos emergenciais. Muitas ocorrências acabam acontecendo durante a noite, e nossas equipes permanecem de prontidão para atender essas demandas”, destacou o presidente da Emdur, Bruno Holanda.

Na limpeza urbana, que faz parte da Seinfra, os serviços também continuam após o anoitecer em algumas regiões da capital, especialmente em áreas de maior circulação e pontos estratégicos da cidade.

Além da execução dos serviços, o trabalho noturno também envolve organização, logística e planejamento para que Porto Velho amanheça pronta para receber a população.

Mesmo sem ser percebido por muitas pessoas, o trabalho realizado durante a madrugada impacta diretamente a rotina da cidade. São serviços que ajudam a garantir atendimento 24 horas na saúde, segurança viária, mobilidade urbana, iluminação e manutenção dos espaços públicos.

A atuação das equipes reforça o funcionamento contínuo dos serviços públicos e evidencia o trabalho dos profissionais que seguem em atividade enquanto a maior parte da cidade dorme.