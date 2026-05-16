Ação de Luizinho Goebel garante R$ 163 mil para compra de mini van destinada à saúde em Ministro Andreazza

Por Assessoria

Publicada em 16/05/2026 às 08h40

Em mais uma ação voltada ao fortalecimento da saúde pública de Ministro Andreazza, o deputado estadual Luizinho Goebel garantiu o repasse de R$ 163 mil para a aquisição de uma mini van que será utilizada no transporte de pacientes em tratamento contra o câncer, oferecendo mais conforto, segurança e dignidade aos usuários do serviço.

O investimento atende a um pedido do vereador Alex da Saúde e do secretário de administração Helenilson, que buscaram junto ao parlamentar o apoio para viabilizar o recurso.

Segundo Luizinho Goebel, a iniciativa representa mais um avanço na área da saúde e no atendimento humanizado aos pacientes que necessitam de deslocamento para consultas, exames e tratamentos especializados.

“Seguimos firmes, porque o trabalho não para”, destacou o deputado ao anunciar a liberação do recurso.

Com a aquisição do veículo, a expectativa é proporcionar melhores condições de transporte, especialmente para pacientes que precisam viajar frequentemente em busca de tratamento oncológico em outras cidades.

A medida deve trazer mais qualidade de vida, comodidade e apoio às famílias atendidas pela rede pública de saúde do município.