Deputado Ezequiel Neiva acompanha obras de rebaixamento de morros em Machadinho

Por Nilson Nascimento

Publicada em 16/05/2026 às 08h40

Parlamentar destinou o recurso e a secretaria de obras do município executa os trabalhos

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) esteve em Machadinho D’Oeste para acompanhar os trabalhos de rebaixamento de morros na região do Projeto de Assentamento Belo Horizonte. As obras são executadas em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semosp), e têm como objetivo melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para moradores, produtores rurais e estudantes da região.

Ao lado do prefeito Paulo da Remap, do vereador Reginaldo Batista, do ex-vereador Abrahãozinho , do secretário municipal de Obras, Flavinho, do chefe de gabinete da prefeitura, Cláudio da Rondomotos, o parlamentar visitou a etapa final do corte do morro localizado na Linha 13.

Em seguida, a comitiva acompanhou os serviços de rebaixamento no morro da Linha 11. Após a conclusão dessa etapa, as máquinas seguirão para o travessão da Linha 10 com a Linha 11.

Para a execução das obras, o deputado Ezequiel Neiva destinou R$ 400 mil em recursos parlamentares. O serviço está sendo realizado pela Prefeitura de Machadinho D’Oeste, através da Secretaria Municipal de obras.

Durante a visita, o deputado destacou a importância da parceria com a administração municipal e elogiou a agilidade da equipe da Semosp na execução dos serviços. “Essa é uma grande ação que está eliminando problemas históricos da região, garantindo mais segurança, trafegabilidade e contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Machadinho D’Oeste.

Quando fui diretor-geral do DER, realizamos um trabalho de rebaixamento de morros em Machadinho. Agora, novamente estamos executando esses serviços tão importantes para a população”, afirmou Ezequiel Neiva.

O prefeito Paulo da Remap ressaltou a parceria do parlamentar com o município e destacou os investimentos destinados para diferentes setores. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro de Machadinho D’Oeste.

São muitos investimentos que contribuem com o desenvolvimento da educação, da infraestrutura, da agricultura e da saúde do município”, declarou o prefeito.

Deputado destacou a parceria com a prefeitura, Secretaria de Obras e a Câmara de Vereadores (Fotos: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)

O ex-vereador Abrahãozinho lembrou que o recurso foi solicitado ainda durante seu mandato na Câmara Municipal. “Esse recurso foi solicitado quando eu ainda estava como vereador. O deputado prometeu e cumpriu mais esse compromisso com a população”, disse.

Já o vereador Reginaldo Batista destacou a relevância da obra para a população da região. “É um trabalho de suma importância. Esses morros causavam muitos transtornos para o transporte agrícola, transporte escolar e para todos os moradores da região”, afirmou.

Morador do P.A. Belo Horizonte, o produtor rural Rogerinho comemorou o avanço das obras e destacou os benefícios para os produtores rurais. “Caminhões, produtores rurais e ônibus escolares enfrentavam grandes dificuldades para passar por esses trechos.

Graças ao deputado Ezequiel Neiva estamos realizando o sonho do rebaixamento desse morro que causava tantos problemas para os produtores”, relatou.

Fotos: Alexandre Almeida