Semasf promove roda de conversa com mães atípicas em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 16/05/2026 às 08h58

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta quinta-feira (14) uma roda de conversa voltada às mães atípicas do município. A ação integrou a programação da Semana da Mãe Atípica, celebrada durante a segunda semana do mês de maio, com foco no acolhimento, orientação e valorização dessas mulheres.

O encontro aconteceu no auditório da Semasf e reuniu mães atendidas pela rede de assistência social em um momento de escuta, troca de experiências e fortalecimento de vínculos. A iniciativa teve como principal objetivo oferecer um espaço acolhedor para diálogo, compartilhamento de vivências e acesso a informações sobre direitos e serviços disponíveis no município.

Durante a programação, as participantes receberam orientações sobre os atendimentos ofertados pela Semasf, além de esclarecimentos sobre os fluxos de acompanhamento e os serviços disponibilizados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação faz parte das estratégias desenvolvidas pela Política de Assistência Social, por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), buscando ampliar o acesso da população às políticas públicas e fortalecer o suporte às famílias ji-paranaenses.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, em desenvolver ações voltadas à inclusão, ao acolhimento e à promoção do cuidado social, reconhecendo a importância da escuta e do fortalecimento das famílias no município.